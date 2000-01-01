23.08 08:02 MIGnews.com

Члены барселонской террористической банды отрицают вину

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Вчера, 22 августа, состоялось первое заседание закрытого трибунала в Мадриде, рассматривающего дело четырех оставшихся в живых террористов, входивших в банду совершившую атаки в Барселоне и Камбрильс.Трое обвиняемых отрицают свою вину и участие в террористической деятельности, уверяя, что оказались замешанными в деле случайно. Лишь 22-летний Мухаммед Хули Хемлаль , единственный выживший в результате взрыва бомбовой фабрики в Альканар, признает свою вину и выражает раскаяние.Хемлалю и Дриссу Укабиру, на имя которого были арендованы два минивэна, использовавшиеся в атаках, предъявлены обвинения в терроризме.Владельцу интернет-кафе в Риполл, Салху эль-Карибу, пока такие обвинения не предъявлены, но он остается под стражей.Мухаммед Аалла, владелец Audi, использовавшимся в атаке в Камбрильс отпущен под домашний арест.Хемлаль заявил суду, что лидер группы, имам Абдельбаки эс-Сати учил их, что “Мученическая смерть - хорошая вещь согласно Корану”. Группа готовила взрывы церквей и монументов в Барселоне. Группа изготовляла мощные взрывные устройства с использованием баллонов с бутаном, согласно инструкциям, найденным в интернете.В незаконно занятой вилле в Альканар, использовавшейся в качестве фабрики для производства взрывчатки, террористы экспериментировали с различными материалами, купленными в Испании и заказанными через интернет. В результате одного из таких экспериментов с перекисью ацетона дом взлетел на воздух, имам погиб, Хемлаль был ранен. Хемлаль появился в суде с перевязанной рукой и в больничной пижаме.В руинах дома в Аолканар были обнаружены авиабилеты в Брюссель. Это указывает на связь группы Сатти с брюссельскими джихадистами. Билеты были куплены Салхом эль-Карибом, который это сделал якобы “для получения экономической выгоды” и не зная об истинных намерениях имама Сатти. Также обнаружено короткое письмо от “солдат Исламского Государства в землях аль-Андалус крестоносцам, ненавистникам, грешникам и коррупционерам”.