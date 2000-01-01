Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Члены барселонской террористической банды отрицают вину 23.08 08:02   MIGnews.com

Члены барселонской террористической банды отрицают вину

Вчера, 22 августа, состоялось первое заседание закрытого трибунала в Мадриде, рассматривающего дело четырех оставшихся в живых террористов, входивших в банду совершившую атаки в Барселоне и Камбрильс.

Трое обвиняемых отрицают свою вину и участие в террористической деятельности, уверяя, что оказались замешанными в деле случайно. Лишь 22-летний Мухаммед Хули Хемлаль , единственный выживший в результате взрыва бомбовой фабрики в Альканар, признает свою вину и выражает раскаяние.

Хемлалю и Дриссу Укабиру, на имя которого были арендованы два минивэна, использовавшиеся в атаках, предъявлены обвинения в терроризме.

Владельцу интернет-кафе в Риполл, Салху эль-Карибу, пока такие обвинения не предъявлены, но он остается под стражей.

Мухаммед Аалла, владелец Audi, использовавшимся в атаке в Камбрильс отпущен под домашний арест.

Хемлаль заявил суду, что лидер группы, имам Абдельбаки эс-Сати учил их, что “Мученическая смерть - хорошая вещь согласно Корану”. Группа готовила взрывы церквей и монументов в Барселоне. Группа изготовляла мощные взрывные устройства с использованием баллонов с бутаном, согласно инструкциям, найденным в интернете.

В незаконно занятой вилле в Альканар, использовавшейся в качестве фабрики для производства взрывчатки, террористы экспериментировали с различными материалами, купленными в Испании и заказанными через интернет. В результате одного из таких экспериментов с перекисью ацетона дом взлетел на воздух, имам погиб, Хемлаль был ранен. Хемлаль появился в суде с перевязанной рукой и в больничной пижаме.

В руинах дома в Аолканар были обнаружены авиабилеты в Брюссель. Это указывает на связь группы Сатти с брюссельскими джихадистами. Билеты были куплены Салхом эль-Карибом, который это сделал якобы “для получения экономической выгоды” и не зная об истинных намерениях имама Сатти. Также обнаружено короткое письмо от “солдат Исламского Государства в землях аль-Андалус крестоносцам, ненавистникам, грешникам и коррупционерам”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:27
На Гонконг надвигается тайфун Hato
08:19
Грузовик с металлоломом вез на территории оружие
07:29
Лига Чемпионов без Израиля
07:27
Третий раз за неделю: грузовик врезался в мост  
06:12
ЮАР будет бойкотировать саммит Африка-Израиль
05:27
Члена группировки ГТА Хазратхона Додохонова доставили в суд
04:04
В России насчитали 40 тысяч неисправных автобусов
02:26
На Нептуне и Уране могут идти алмазные дожди
01:18
Ученые: настроение мужчин ухудшается днем
00:45
Кронпринца Дании не пустили в бар
23:15
Серебренникова "сдали" свои
22:03
Эйлат: мотоциклист сбил велосипедиста с ребенком
21:59
Редкая белая коала родилась в зоопарке Австралии
20:56
Террористы: имам – зачинщик атак в Барселоне
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus