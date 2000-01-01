Грузовик с металлоломом вез на территории оружие

Полиция остановила для проверки грузовик, вывозивший на территорию ПА металлолом. В грузовике были обнаружены десятки единиц огнестрельного оружия.
Грузовик, вывозивший на территории остатки разбитых автомобилей, был остановлен на КПП Эйн Яэль близ Иерусалима. Водителем грузовика был житель Восточного Иерусалима, в нем также ехал житель территорий. Оба задержаны и доправшиватся.
Представители МАГАВа заявили, что на территории, как правило, пытаются провести отдельные единицы оружия, и с попыткой провоза такой партии они сталкиваются впервые.