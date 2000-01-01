23.08 08:27 MIGnews.com

На Гонконг надвигается тайфун Hato

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В Гонконге из-за надвигающегося на город тайфуна Hato («Тяньгэ») объявлен высший, 10 уровень штормовой опасности. Об этом сообщает городская обсерватория.Высший уровень опасности был объявлен в 9:10 (4:10 мск). Средняя скорость порывов ветра составляет порядка 118 км/ч.По данным South China Morning Post, 10 уровень объявляется в 14-й раз, начиная с 1946 года, и впервые с 2012 года.Отмечается, что из-за приближающегося шторма отменены сотни авиарейсов, приостановлено движение паромов, выпущено предупреждение о наводнении.Кроме того, закрыты все госучреждения, а также Гонконгская фондовая биржа.Ранее было известно, на северо-восток Китая обрушился торнадо.