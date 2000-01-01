Джихад против всего святого

Террористы , совершившие нападение на Барселону на минувшей неделе, планировали взорвать памятники архитектуры, включая знаменитый храм Святого Семейства, сообщила BBC News.
В этом признался один из обвиняемых боевиков, представших перед судом Мадрида. По словам обвиняемого Мохамеда Хули Чемлала, группе террористов пришлось срочно менять план после случайного взрыва в доме, где готовились бомбы. Сам он получил ранение. Дом, в котором террористы готовились к теракту, находится в городе Альканар.
Также подсудимые признались, что к совершению теракта их побуждал имам местной мечети, давно знакомый властям нескольких стран своими радикальными проповедями.
Атака произошла 17 августа в Барселоне на улице Рамбла. Террористы въехали на автомобиле в толпу прохожих. В результате теракта, по официальным данным погибло 15 человек, более 100 пострадали. Через несколько часов произошло аналогичное нападение в курортном городе Камбрильс.
В результате атаки полицейские убили шестерых террористов. Двое из них подорвались за день до этого в Альканаре. Оставшимся в живых предъявлены обвинения в убийствах и участии в террористической организации.
Храм Святого Семейства строится с конца 1882 года. Это одно из самых известных зданий архитектора Антонио Гауди.