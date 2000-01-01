23.08 09:01 MIGnews.com

Джихад против всего святого

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Террористы , совершившие нападение на Барселону на минувшей неделе, планировали взорвать памятники архитектуры, включая знаменитый храм Святого Семейства, сообщила BBC News.В этом признался один из обвиняемых боевиков, представших перед судом Мадрида. По словам обвиняемого Мохамеда Хули Чемлала, группе террористов пришлось срочно менять план после случайного взрыва в доме, где готовились бомбы. Сам он получил ранение. Дом, в котором террористы готовились к теракту, находится в городе Альканар.Также подсудимые признались, что к совершению теракта их побуждал имам местной мечети, давно знакомый властям нескольких стран своими радикальными проповедями.Атака произошла 17 августа в Барселоне на улице Рамбла. Террористы въехали на автомобиле в толпу прохожих. В результате теракта, по официальным данным погибло 15 человек, более 100 пострадали. Через несколько часов произошло аналогичное нападение в курортном городе Камбрильс.В результате атаки полицейские убили шестерых террористов. Двое из них подорвались за день до этого в Альканаре. Оставшимся в живых предъявлены обвинения в убийствах и участии в террористической организации.Храм Святого Семейства строится с конца 1882 года. Это одно из самых известных зданий архитектора Антонио Гауди.