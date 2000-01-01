Дело Дери: обыски в муниципалитете Иерусалима

Продолжается расследование дела возможной коррупции министра внутренних дел Израиля Арье Дери.
Следователи управления налогообложения провели обыски в муниципалитет Иерусалима и изъяли документы, касающиеся различных контрактов, к которым причастен министр и его семья.
Обыски проведены в управлении планирования и строительства муниципалитета. Изъяты несколько ящиков с документами, касающимися сделок с недвижимостью. Речь идет о строительстве нескольких домов в квартале Кирьят Шауль.
Дери и его жена Яффа несколько раз допрашивали в управлении по борьбе с коррупцией по подозрению в незаконных сделках с недвижимостью и отмывании денежных средств через благотворительные ассоциации, которые возглавляет Яффа.