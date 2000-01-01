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23.08 09:11   MIGnews.com

Дело Дери: обыски в муниципалитете Иерусалима

Продолжается расследование дела возможной коррупции министра внутренних дел Израиля Арье Дери.

Следователи управления налогообложения провели обыски в муниципалитет Иерусалима и изъяли документы, касающиеся различных контрактов, к которым причастен министр и его семья.

Обыски проведены в управлении планирования и строительства муниципалитета. Изъяты несколько ящиков с документами, касающимися сделок с недвижимостью. Речь идет о строительстве нескольких домов в квартале Кирьят Шауль.

Дери и его жена Яффа несколько раз допрашивали в управлении по борьбе с коррупцией по подозрению в незаконных сделках с недвижимостью и отмывании денежных средств через благотворительные ассоциации, которые возглавляет Яффа.
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