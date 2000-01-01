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23.08 09:59   MIGnews.com

Имам в Риполл вербовал на джихад в Ирак

В международную прессу просачиваются все новые постыдные подробности того, как испанские и каталонские власти допустили создание у них под носом джихадистской сети атаковавшей в Барселоне.

Кроме того, что лидера сети, имама Риполл Абдельбаки эс-Сатти должны были выслать из Испании немедленно по окончании тюремного срока, сегодня выяснилось, что было известно о его пропаганде джихада.

Директор мечети в Риппол утверждает, что сообщил о салафитских проповедях Сатти властям.

Каталонские власти подтвердили, что имя имама фигурирует, но “только один раз” в докладе министерства юстиции Испании о лицах, вербовавших местную молодежь на джихад в Ирак.

Президент автономного региона Каталония Карлес Пучдемон отмел любую критику в адрес каталонской полиции, заявив, что “сейчас не время нагнетать напряженность между Каталонией и Испанией”. Он уверяет, что информация о радикальном имаме “не была предоставлена каталонской полиции”.

По словам Пучдемона, тот факт, что каталонскую полицию не принимают в Европол, и что у нее нет своей собственной разведки, не позволил ей вовремя идентифицировать террористов.

Пучдемон также отверг любую критику в адрес марокканской общины: “В Каталонии живет 200 марокканских иммигрантов. Если все 200 тысяч будут радикализованы, у нас возникнет серьезная проблема. Но они вовсе не радикальны. Они наши соседи, каталонское общество очень разнообразно, и все здесь уживаются очень хорошо”.
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