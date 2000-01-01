23.08 09:59 MIGnews.com

Имам в Риполл вербовал на джихад в Ирак

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В международную прессу просачиваются все новые постыдные подробности того, как испанские и каталонские власти допустили создание у них под носом джихадистской сети атаковавшей в Барселоне.Кроме того, что лидера сети, имама Риполл Абдельбаки эс-Сатти должны были выслать из Испании немедленно по окончании тюремного срока, сегодня выяснилось, что было известно о его пропаганде джихада.Директор мечети в Риппол утверждает, что сообщил о салафитских проповедях Сатти властям.Каталонские власти подтвердили, что имя имама фигурирует, но “только один раз” в докладе министерства юстиции Испании о лицах, вербовавших местную молодежь на джихад в Ирак.Президент автономного региона Каталония Карлес Пучдемон отмел любую критику в адрес каталонской полиции, заявив, что “сейчас не время нагнетать напряженность между Каталонией и Испанией”. Он уверяет, что информация о радикальном имаме “не была предоставлена каталонской полиции”.По словам Пучдемона, тот факт, что каталонскую полицию не принимают в Европол, и что у нее нет своей собственной разведки, не позволил ей вовремя идентифицировать террористов.Пучдемон также отверг любую критику в адрес марокканской общины: “В Каталонии живет 200 марокканских иммигрантов. Если все 200 тысяч будут радикализованы, у нас возникнет серьезная проблема. Но они вовсе не радикальны. Они наши соседи, каталонское общество очень разнообразно, и все здесь уживаются очень хорошо”.