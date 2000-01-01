Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Тегеран провел испытания новой ракеты 23.09 10:56   MIGnews.com

Тегеран провел испытания новой ракеты

Правительство Ирана объявило об успешном испытании новой баллистической ракеты среднего радиуса действия. Тегеран провел испытания вопреки санкциям Соединенных Штатов и критике со стороны американского лидера Дональда Трампа.

Сообщается, что запуск ракеты "Хорремшехр", которая имеет радиус действия в 2 тысячи км, был показан по государственным телеканалам.

Однако остается неясным, когда именно он был произведен.

Отметим, ракета "Хорремшехр" была впервые продемонстрирована в Тегеране в пятницу, 22 сентября, в ходе военного парада, передает Би Би Си.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:41
Афганистан: талибы напали на ККП, есть погибшие
11:34
Турция потребовала отменить референдум в Курдистане
09:57
Жуткая авария возле Иерусалима, есть погибшие
09:28
Израильские спасатели прибыли в Мексику
07:50
Теракт в Лондоне: подозреваемому предъявили обвинения
07:09
В каирской больнице умер один из лидеров Братьев-мусульман
03:50
Трансвеститы ограбили Pet Shop Boys
01:37
Саудовскому богослову запретили проповедовать за сексизм
23:33
По роману Билла Клинтона снимут триллер
20:56
"Мисс Турцию" лишили титула за "твит" о путxе
20:10
"Ядерный арсенал Израиля угрожает миру"
18:59
Британские банки заморозят счета нелегалов
18:27
Десятки тысяч израильтян провели Рош а-Шана на природе
17:55
Решение Меркель открыть границы для беженцев расследуют
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus