Тегеран провел испытания новой ракеты

Правительство Ирана объявило об успешном испытании новой баллистической ракеты среднего радиуса действия. Тегеран провел испытания вопреки санкциям Соединенных Штатов и критике со стороны американского лидера Дональда Трампа.
Сообщается, что запуск ракеты "Хорремшехр", которая имеет радиус действия в 2 тысячи км, был показан по государственным телеканалам.
Однако остается неясным, когда именно он был произведен.
Отметим, ракета "Хорремшехр" была впервые продемонстрирована в Тегеране в пятницу, 22 сентября, в ходе военного парада, передает Би Би Си.