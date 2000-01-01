23.09 10:56 MIGnews.com

Тегеран провел испытания новой ракеты

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Правительство Ирана объявило об успешном испытании новой баллистической ракеты среднего радиуса действия. Тегеран провел испытания вопреки санкциям Соединенных Штатов и критике со стороны американского лидера Дональда Трампа.Сообщается, что запуск ракеты "Хорремшехр", которая имеет радиус действия в 2 тысячи км, был показан по государственным телеканалам.Однако остается неясным, когда именно он был произведен.Отметим, ракета "Хорремшехр" была впервые продемонстрирована в Тегеране в пятницу, 22 сентября, в ходе военного парада, передает Би Би Си.