23.09 12:41 MIGnews.com

Афганистан: талибы напали на ККП, есть погибшие

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В афганской провинции Газни боевики радикальной группировки "Талибан" напали на КПП. В результате инцидента погибли 5 полицейских и еще 8 получили ранения, сообщил СМИ представитель губернатора провинции.По словам Мохаммада Ариф Нури нападение произошло в районе Багх-и-Аттар в субботу, 23 сентября. Он уточнил, что прибывшие на место дополнительные силы полиции отразили атаку террористов.Кроме того, представитель губернатора сообщил, что боевики также понесли потери однако точных данных о ликвидированных талибах нет.