Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Афганистан: талибы напали на ККП, есть погибшие | Фото: Thinkstock23.09 12:41   MIGnews.com

Афганистан: талибы напали на ККП, есть погибшие

В афганской провинции Газни боевики радикальной группировки "Талибан" напали на КПП. В результате инцидента погибли 5 полицейских и еще 8 получили ранения, сообщил СМИ представитель губернатора провинции.

По словам Мохаммада Ариф Нури нападение произошло в районе Багх-и-Аттар в субботу, 23 сентября. Он уточнил, что прибывшие на место дополнительные силы полиции отразили атаку террористов.

Кроме того, представитель губернатора сообщил, что боевики также понесли потери однако точных данных о ликвидированных талибах нет.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:34
Турция потребовала отменить референдум в Курдистане
10:56
Тегеран провел испытания новой ракеты
09:57
Жуткая авария возле Иерусалима, есть погибшие
09:28
Израильские спасатели прибыли в Мексику
07:50
Теракт в Лондоне: подозреваемому предъявили обвинения
07:09
В каирской больнице умер один из лидеров Братьев-мусульман
03:50
Трансвеститы ограбили Pet Shop Boys
01:37
Саудовскому богослову запретили проповедовать за сексизм
23:33
По роману Билла Клинтона снимут триллер
20:56
"Мисс Турцию" лишили титула за "твит" о путxе
20:10
"Ядерный арсенал Израиля угрожает миру"
18:59
Британские банки заморозят счета нелегалов
18:27
Десятки тысяч израильтян провели Рош а-Шана на природе
17:55
Решение Меркель открыть границы для беженцев расследуют
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus