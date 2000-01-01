23.09 13:59 MIGnews.com

Вулкан на Бали на грани извержения

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Власти Индонезии объявили высшую степень опасности из-за возможного извержения вулкана Агунг на острове Бали.Около 10 тысяч жителей были эвакуированы из района возможного извержения. Также власти призвали население покинуть район в радиусе не менее 9 км от вулкана.Сообщается о непрерывных сейсмических толчках в окрестностях вулкана, наблюдаются также признаки подъема магмы к поверхности.Отметим, во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибло более тысячи человек.В субботу утром, 23 сентября, через несколько часов после официального повышения уровня опасности, власти подтвердили, что сейсмическая активность в районе возможного извержения продолжается.