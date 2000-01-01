23.09 15:05 MIGnews.com

У берегов Мексики произошло новое землетрясение

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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Мексики в субботу, 23 сентября. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 10.38 по времени UTC (13.38 мск) в субботу. Эпицентр подземных толчков располагался в 48 километрах к юго-западу от города Паредон, расположенного на юге страны. Очаг залегал на глубине 74,2 километра.Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало, передает РИА Новости.Напомним, что на прошлой неделе мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло рядом с Мехико. Жертвами землетрясения стали 293 человека.Власти Мексики заявили, что в результате пострадали более 2 тыс. граждан.