23.09 17:44 MIGnews.com

Израильских спасателей встречают овациями в Мексике (видео)

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Как уже сообщалось, Израиль оказал поддержку пострадавшей от 7,1-бального землетрясения Мексике, направив в эту латиноамериканскую страну спасательную делегацию из 71 человека во главе с отставным полковником Дуди Мизрахи.И судя по реакции, которую вызвало появление израильских спасателей на улицах Мехико, прикладываемые ими усилия очень ценятся.Видеозапись из мексиканской столицы было опубликовано на странице бывшего пресс-секретаря Армии обороны Израиля Питера Лернера в Twitter. На ней видно, как группа других спасателей встречает аплодисментами своих коллег из Еврейского государства.Спасательная делегация ЦАХАЛа отправилась в Мексику с авиабазы "Неватим" в среду на борту самолета израильских ВВС "Рейм". В ее состав вошли солдаты и офицеры как обычной службы, так и резервисты ВВС и тыла.Кроме военных, в спасательной операции приняли участие также и сотрудники израильских организаций экстренной помощи, включая ZAKA и iAID.