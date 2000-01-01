23.09 18:56 MIGnews.com

В Германии будут штрафовать мусульманок в бурке и за рулем

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Представительство 16 немецких федеральных земель – бундесрат – внес поправку в законы, касающиеся дорожного движения. Среди принятых изменений было одно, которое привлекло внимание прессы – запрет на вождение с частично или полностью закрытым лицом.Как пишет Deutsche Welle, данное ограничение уже окрестили наступлением на свободы мусульман, так как, помимо карнавальных масок и капюшонов, немецким водителям запретят водить транспортным средством в мусульманских головных уборах – бурках и никабах. В то же время он головные шарфы не попали под запрет.В бундесрате эту меру обосновали необходимостью "обеспечить идентификацию водителей" дорожными камерами.В министерстве транспорта ФРГ отказались как-либо комментировать вопрос о том, является ли данное нововведение "запретом на бурку", заявив лишь: "Верховенство закона требует, чтобы водителей можно было привлечь к ответственности. Это предполагает, что их можно идентифицировать".Данный запрет действует в равной степени на территории всей Германии. В остальных случаях вопросы ношения мусульманских головных платков находятся в компетенции земельных властей.Отныне лица, которые частично или полностью закрывают лицо, находясь за рулем, будет ждать штраф в размере 60 евро.В Центральном совете мусульман Германии данную меру раскритиковали.