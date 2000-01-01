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Женщинам Саудии впервые разрешили прийти на стадион | Фото: Thinkstock24.09 04:19   MIGnews.com

Женщинам Саудии впервые разрешили прийти на стадион

Впервые с момента основания Саудовской Аравии в 1932 году жительницам королевства позволили прийти на стадион. Как передает Reuters, женщинам разрешили посетить Международный стадион имени Короля Фахда, на котором в тот вечер показывалась оперетта.

Сделано это было в столице Эр-Рияде в 87-ую годовщину основания страны. Таким образом, власти продолжили свою политику улучшения образа государства за рубежом и улучшения качества жизни жителей Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что в рамках плана "Видение 2030" власти стремятся также больше инвестировать в спортивные и развлекательные мероприятия, что нередко подвергается критике сторонниками более строгого следования нормам ислама.
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