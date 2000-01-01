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Теракт в Лондоне: подозреваемому предъявили обвинения | Фото: Thinkstock23.09 07:50   MIGnews.com

Теракт в Лондоне: подозреваемому предъявили обвинения

Британские власти предъявили обвинения Ахмеду Хассану в попытке предумышленного убийства в связи с терактом в лондонском метро.

18-летнему подозреваемому предъявлены обвинения в попытке убийства пассажиров метро, а также в использовании взрывчатого вещества для попытки организации взрыва с целью причинить вред людям и частной собственности.

В пятницу, 22 сентября, выходец из Ирака предстал перед Магистратским судом Вестминстера.

Террориста арестовали в порту Дувр 16 сентября - на следующий день после взрыва в метро британской столицы.

Отмечается, что подозреваемый жил в доме пожилой пары Пенелопы и Рональда Джонсов городе Санбери в графстве Саррей.

В течение 40 лет они стали приемными родителями более 300 детей, включая восьмерых беженцев.

Уточняется, что в возрасте 15 лет Ахмед Хассан приехал в Британию из Ирака после смерти своих родителей.

Под стражей по-прежнему находятся три человека - 25, 30 и 17 лет. Еще двух человек, задержанных по этому делу, полиция отпустила без предъявления обвинений, передает Би Би Си.
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