23.09 07:50 MIGnews.com

Теракт в Лондоне: подозреваемому предъявили обвинения

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Британские власти предъявили обвинения Ахмеду Хассану в попытке предумышленного убийства в связи с терактом в лондонском метро.18-летнему подозреваемому предъявлены обвинения в попытке убийства пассажиров метро, а также в использовании взрывчатого вещества для попытки организации взрыва с целью причинить вред людям и частной собственности.В пятницу, 22 сентября, выходец из Ирака предстал перед Магистратским судом Вестминстера.Террориста арестовали в порту Дувр 16 сентября - на следующий день после взрыва в метро британской столицы.Отмечается, что подозреваемый жил в доме пожилой пары Пенелопы и Рональда Джонсов городе Санбери в графстве Саррей.В течение 40 лет они стали приемными родителями более 300 детей, включая восьмерых беженцев.Уточняется, что в возрасте 15 лет Ахмед Хассан приехал в Британию из Ирака после смерти своих родителей.Под стражей по-прежнему находятся три человека - 25, 30 и 17 лет. Еще двух человек, задержанных по этому делу, полиция отпустила без предъявления обвинений, передает Би Би Си.