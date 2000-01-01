Теракт в Лондоне: подозреваемому предъявили обвинения
Британские власти предъявили обвинения Ахмеду Хассану в попытке предумышленного убийства в связи с терактом в лондонском метро.
18-летнему подозреваемому предъявлены обвинения в попытке убийства пассажиров метро, а также в использовании взрывчатого вещества для попытки организации взрыва с целью причинить вред людям и частной собственности.
В пятницу, 22 сентября, выходец из Ирака предстал перед Магистратским судом Вестминстера.
Террориста арестовали в порту Дувр 16 сентября - на следующий день после взрыва в метро британской столицы.
Отмечается, что подозреваемый жил в доме пожилой пары Пенелопы и Рональда Джонсов городе Санбери в графстве Саррей.
В течение 40 лет они стали приемными родителями более 300 детей, включая восьмерых беженцев.
Уточняется, что в возрасте 15 лет Ахмед Хассан приехал в Британию из Ирака после смерти своих родителей.
Под стражей по-прежнему находятся три человека - 25, 30 и 17 лет. Еще двух человек, задержанных по этому делу, полиция отпустила без предъявления обвинений, передает Би Би Си.