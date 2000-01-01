23.09 09:28 MIGnews.com

Израильские спасатели прибыли в Мексику

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Команда израильских спасателей, состоящая из 71 человек, приземлилась в Мексике, чтобы помочь в спасательных операциях властям, после мощного землетрясения. Жертвами землетрясения стали 293 человек, согласно последним данным.Делегация во главе полковника запаса Дуди Мизрахи состоит из инженеров и военнослужащих ЦАХАЛа.Мизрахи также проинформировал министра обороны Авигдора Либермана о деятельности своей команды. Целью инженеров является определение зданий, которые необходимо снести, и тех, которые можно отремонтировать.Другая часть команды помогает пострадавшим в результате землетрясения.Напомним, что мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло рядом с Мехико вечером 19 сентября.Власти Мексики заявили, что в результате пострадали более 2 тыс. граждан. Почти 300 человек погибли.