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Youtube/скриншот с видео23.09 09:28   MIGnews.com

Израильские спасатели прибыли в Мексику

Команда израильских спасателей, состоящая из 71 человек, приземлилась в Мексике, чтобы помочь в спасательных операциях властям, после мощного землетрясения. Жертвами землетрясения стали 293 человек, согласно последним данным.

Делегация во главе полковника запаса Дуди Мизрахи состоит из инженеров и военнослужащих ЦАХАЛа.

Мизрахи также проинформировал министра обороны Авигдора Либермана о деятельности своей команды. Целью инженеров является определение зданий, которые необходимо снести, и тех, которые можно отремонтировать.

Другая часть команды помогает пострадавшим в результате землетрясения.

Напомним, что мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло рядом с Мехико вечером 19 сентября.

Власти Мексики заявили, что в результате пострадали более 2 тыс. граждан. Почти 300 человек погибли.
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