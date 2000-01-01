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Жуткая авария возле Иерусалима, есть погибшие | Фото: Thinkstock23.09 09:57   MIGnews.com

Жуткая авария возле Иерусалима, есть погибшие

Серьезное ДТП произошло в ночь на субботу, 23 сентября, возле Бейтар-Илита. В результате авария погиб 15 – летний подросток. Также пострадали 44-летняя женщина и 48-летний мужчина.

Сообщается, что в результате происшествия женщина получила тяжелые травмы, а мужчина – средней степени тяжести.

Расследование показало, что на шоссе Океф Хусан межуд двумя автомобилями произошло лобовое столкновение.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу "Хадасса" в Иерусалиме. Несмотря на серьезность травм, к моменту прибытия парамедиков оба находились в сознании.

Палестинца, ехавшего во втором автомобиле, эвакуировали с места происшествия палестинским "Красным полумесяцем". О его состоянии не сообщается.

По факту инцидента начато расследование.
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