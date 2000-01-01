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Напавшую на охранников Ихилов признали вменяемой 23.10 10:20   MIGnews.com

Напавшую на охранников Ихилов признали вменяемой

19-летняя Элия Кадош, атаковавшая несколько недель назад охранников больницы Ихилов в Тель-Авиве и позднее таксиста в Холоне, признана вменяемой и способной отвечать за свои действия.

Защита Кадош пыталась доказать, что та страдает от редкой душевной болезни и сильнейших головных болей, которые побуждают ее к совершению противоправных действий. Врачи-психиатры, однако, не вынесли того заключения, на которое рассчитывали адвокаты.

Кадош, после нападения в Ихилов, была помещена под домашний арест. Она, однако, нарушила условия домашнего ареста, и на такси отправилась в больницу Вольфсон, Холон. прибы в приемный покой, она отказалась платить таксисту и устроила с ним драку.

Тремя днями позднее, находясь на психиатрическом обследовании в больнице Абарбанель, она атаковала и избила женщину-полицейскую. Когда к ней на помощь пришла вторая полицейская, Кадош облила ее кока-колой и также бросилась избивать.

Прокуратура требует оставить Кадош под стражей до окончания судебного разбирательства.
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