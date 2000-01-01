23.10 11:00 MIGnews.com

ДТП в Самарии: один погибший, шестеро пострадавших

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Утром в понедельник, 23 октября, в результате дорожной аварии на трассе 5066 между поселками Якир и Ревава (Самария) произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и шестеро пострадали. Об этом сообщает Arutz Sheva.Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что двое пострадавших в тяжелом состоянии.Сообщается, что авария произошла в результате столкновения грузовика с тремя легковыми автомобилями. Один из автомобилей, в котором ехали палестинские арабы, в результате удара был сильно расплющен. Медики констатировали смерть 35-летнего мужчины, находившегося в автомобиле. Второй мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Еще два пассажира получили легкие травмы.Еще в двух автомобилях, участвовавших в аварии, ехали трое израильтян. Состояние одной из них, 22-летней женщины, оценивается как средней степени тяжести. Еще двое израильтян получили легкие травмы. Все трое пострадавших были госпитализированы в больницу "Бейлинсон".