Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Мигранты атаковали съемочную группу 1-го канала в Тель-Авиве 23.10 10:54   MIGnews.com

Мигранты атаковали съемочную группу 1-го канала в Тель-Авиве

1-й канал израильского ТВ снял сюжет о жизни в южном Тель-Автиве, в кварталах, заселенных африканскими мигрантами.



В южном Тель-Авиве живет 25 тысяч африканских мигрантов, проникших в Израиль через Синай. Они сконцентрированы в трех кварталах - Неве Шаанан, Тиква и Шапира. 80% из них - эритрейцы.

Съемочная группа зашла на сборище эритрейцев - и была немедленно атакована. Эритрейцы кричали: “Запрещено! Запрещено!” Когда тоже самое попытались сделать полицейские - они также были атакованы.

Социальные активисты, требующие изгнания африканцев из южного Тель-Авива перечислили их грехи: “Убить женщину 60 лет, изнасиловать девочку восьми лет, пытаться изнасиловать девочек, когда они идут по улицам. отобрать у них телефоны, сорвать у них цепочки с шеи, украсть велосипеды, белье с веревок - все, что могут найти - это жизнь здесь”. Жители квартала сказали телевизионщикам: Два раза вас атаковали - ну теперь вы знаете, что такое жизнь здесь”.

Шефи Паз, один из лидеров движения против мигрантов, говорит: Мы - жертвы БАГАЦа уже десять лет. Можно много плохого сказать о нынешнем правительстве. Но оно также пыталось что-то сделать. Но все это время БАГАЦ просто кастрирует решения правительства”.

Следует отметить, что Шефи Паз всего несколько лет назад была активисткой Мерец - но на определенном этапе осознала, что должна сделать выбор - и сделала его в пользу города, в котором родилось.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:00
ДТП в Самарии: один погибший, шестеро пострадавших
10:25
Трамп: США готовы к любой ситуации с КНДР
10:20
Напавшую на охранников Ихилов признали вменяемой
10:07
Сегодня в Израиле открылась зимняя сессия Кнессета
09:42
Полиция Израиля "промаркировала" ортодоксов
09:28
Рекорд: арабский депутат пробыл депутатом меньше месяца
08:58
Генпрокурор - против закона, который спасет Нетаниягу
08:35
"Иран - самый большой враг Израиля"
08:10
Иран: мы предоставим ХАМАСу все, в чем он нуждается
07:45
Саудовская Аравия отрицает тайный визит принца в Израиль
07:30
Нож в спину: Нетаниягу понизит избирательный барьер
06:40
Житель Бней-Брака снимал женщин в туалете
05:14
Грядет грандиозное повышение эффективности экономики Израиля
02:18
Усэйн Болт станет футболистом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus