23.10 10:54 MIGnews.com

Мигранты атаковали съемочную группу 1-го канала в Тель-Авиве

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1-й канал израильского ТВ снял сюжет о жизни в южном Тель-Автиве, в кварталах, заселенных африканскими мигрантами.В южном Тель-Авиве живет 25 тысяч африканских мигрантов, проникших в Израиль через Синай. Они сконцентрированы в трех кварталах - Неве Шаанан, Тиква и Шапира. 80% из них - эритрейцы.Съемочная группа зашла на сборище эритрейцев - и была немедленно атакована. Эритрейцы кричали: “Запрещено! Запрещено!” Когда тоже самое попытались сделать полицейские - они также были атакованы.Социальные активисты, требующие изгнания африканцев из южного Тель-Авива перечислили их грехи: “Убить женщину 60 лет, изнасиловать девочку восьми лет, пытаться изнасиловать девочек, когда они идут по улицам. отобрать у них телефоны, сорвать у них цепочки с шеи, украсть велосипеды, белье с веревок - все, что могут найти - это жизнь здесь”. Жители квартала сказали телевизионщикам: Два раза вас атаковали - ну теперь вы знаете, что такое жизнь здесь”.Шефи Паз, один из лидеров движения против мигрантов, говорит: Мы - жертвы БАГАЦа уже десять лет. Можно много плохого сказать о нынешнем правительстве. Но оно также пыталось что-то сделать. Но все это время БАГАЦ просто кастрирует решения правительства”.Следует отметить, что Шефи Паз всего несколько лет назад была активисткой Мерец - но на определенном этапе осознала, что должна сделать выбор - и сделала его в пользу города, в котором родилось.