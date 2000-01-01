23.10 12:00 MIGnews.com

В ОАЭ осудили туриста за прикосновение к бедру незнакомца

Mother of holidaymaker detained in Dubai passes away ‘days after his return’: https://t.co/aE69TwTx32 pic.twitter.com/CFpQhLhsLj — Edinburgh News (@edinburghpaper) 12 жовтня 2017 р.

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В Дубае туриста из Шотландии приговорили к трем месяцам тюрьмы за то, что он случайно дотронулся до бедра незнакомого мужчины. Об этом в воскресенье, 22 октября сообщает газета Guardian.Инцидент произошел в одном из баров Дубая. 27-летний Джейми Харрон, электрик из Стирлинга, Шотландия купил напитки и направился к своему столику через толпу. В какой-то момент турист случайно коснулся рукой другого мужчины. По словам осужденного, он просто боялся разлить на кого-нибудь свой напиток.Позднее возмущённый данным поступком незнакомец решил обратиться в полицию. Хотя в конечном счёте он отозвал своё заявление, прокуратура продолжила рассматривать дело.В итоге шотландского туриста обвинили в непристойном поведении в публичном месте и приговорили к тюремному сроку.Отмечается, что защита намерена обжаловать решение суда. Адвокаты заявили, что Харрон боится за свою судьбу.В настоящее время родственники туриста проводят кампанию в интернете, добиваясь его освобождения. Законы этой страны предусматривают уголовное наказание за критику властей в интернете.