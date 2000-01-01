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МАГАВ задержали 51 подозреваемого в палестинской Исавии | Фото:23.10 13:20   MIGnews.com

МАГАВ задержали 51 подозреваемого в палестинской Исавии

В ночь на понедельник полиция и МАГАВ провели рейд в палестинской деревне Исавия, относящейся к Восточному Иерусалиму. Об этом, в понедельник, 23 октября сообщает агентство AFP.

По подозрению в причастности к участию в массовых беспорядках и нападении на сотрудников органов правопорядка задержан 51 человек.

В ходе беспорядков нападавшие использовали камни и бутылки с зажигательной смесью. Все задержанные переданы для допроса сотрудникам сил безопасности.
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