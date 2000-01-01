23.10 13:20 MIGnews.com

МАГАВ задержали 51 подозреваемого в палестинской Исавии

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В ночь на понедельник полиция и МАГАВ провели рейд в палестинской деревне Исавия, относящейся к Восточному Иерусалиму. Об этом, в понедельник, 23 октября сообщает агентство AFP.По подозрению в причастности к участию в массовых беспорядках и нападении на сотрудников органов правопорядка задержан 51 человек.В ходе беспорядков нападавшие использовали камни и бутылки с зажигательной смесью. Все задержанные переданы для допроса сотрудникам сил безопасности.