23.10 13:15 MIGnews.com

300 км от линии фронта: ISIS учинил бойню в провинции Хомс

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Силы Исламского Государства нанесли неожиданный удар по городу аль-Каратьян в глубине территории, находящейся под контролем войск Башара Асада.Аль-Каратьян находится в провинции Хомс в 300 км от последнего бастиона Исламского Государства в Сирии - Дейр эз-Зур.В ходе ожесточенных боев за город были убиты 153 сирийских солдата и боевика “Хизбаллы”.ISIS удерживал город три недели.Сирийской армии удалось отбить город в минувшие выходные. Было установлено, что за время пребывания в городе ISIS в качестве мести казенны 128 гражданских лиц. Людей убивали выстрелом в голову и сбрасывали в шахты.