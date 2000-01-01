23.10 14:43 MIGnews.com

В Москве неизвестный ранил ножом ведущую "Эхо Москвы"

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В Москве неизвестный ворвался в редакцию "Эхо Москвы" на Новом Арбате и атаковал заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщает главный редактор Алексей Венедиктов у себя в Twitter. Эту же информацию подтвердили и в правоохранительных органах, передает "Лента.ру"."Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер", — сообщил он.По версии следствия, "причиной нападения на журналистку стал личный конфликт" нападавшего и пострадавшей, который никак не связан с работой.Но по словам Телеграм-канала Mash, нападавших было двое: они ворвались в здание редакции, брызнув из баллончика газом в лицо охраннику, после чего забежали в лифт и поднялись на 14 этаж.