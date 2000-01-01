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Инвалиды грозят заблокировать аэропорт Бен-Гурион | Фото:23.10 14:15   MIGnews.com

Инвалиды грозят заблокировать аэропорт Бен-Гурион

В воскресенье, 22 октября, в Хайфе состоялась пресс-конференция, на которой было объявлено, что противники соглашения, подписанного с правительством, создали новый штаб борьбы за права инвалидов.

В понедельник, 23 октября, утром радиостанция "Кан Бет" сообщила, что 15 движений в защиту прав инвалидов, объявившие об объединении, провели акцию протеста в Иерусалиме, в ходе которой перекрыли движение транспорта на улице Каплан.

На пресс-конференции глава организации "Инвалиды превращаются в пантер" Эяль Коэн сообщил, что в рамках следующей акции протеста на неограниченное время будут заблокированы все дороги, ведущие к аэропорту Бен-Гурион. Об этом в понедельник, 23 октября сообщает новостной портал Ynet.

По словам Эяля Коэна, инвалиды уже наметили следующую цель: они намерены периодически перекрывать движение транспорта на дорогах, ведущих в аэропорт имени Бен-Гуриона.

"Мы ужесточим борьбу и блокируем стратегические объекты по всему Израилю, -заявил Офер Софер, глава группы "Коллектив по делу", осуществляющей перекрытие дорог. – Мы всех удивим. Если премьер-министр хочет войны, то мы устроим войну".

Глава штаба по борьбе за права инвалидов Наами Моравиа в интервью Ynet подвергла резкой критике организации, которые продолжают акции протеста. По ее словам, речь идет о "кучке", состоящей из 15 групп, часть из которых существуют только как страница в Facebook (всего в Израиле зарегистрировано 600 организаций инвалидов).

Она подчеркнула, что инвалиды получили по соглашению то, о чем они не могли даже мечтать. Наами призвала не издеваться над гражданами и прекратить акции протеста.
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