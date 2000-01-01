23.10 21:40 MIGnews.com

Жителю Восточного Иерусалима дали 16 лет за попытку теракта

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Окружной суд Иерусалима определил меру наказания Бахе Ависату, 22-летнему жителю квартала Джабель Мукаббар в восточной части израильской столицы. Об этом в понедельник, 23 октября сообщает Arutz Sheva.Суд приговорил Ависата к 16-ти годам лишения свободы.Ровно два года назад, насмотревшись в арабском сегменте интернета материалов, восхваляющих шахидов, Ависат приехал в иерусалимский квартал Ноф Цион с намерением совершить теракт. Под одеждой молодой человек спрятал нож.На улице Ависата остановил полицейский и попросил удостоверение личности. Террорист выхватил нож и попытался напасть на блюстителю, но был нейтрализован.