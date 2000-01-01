23.10 18:56 MIGnews.com

Журналистка "Эха Москвы" в искусственной коме

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, которая ранее подверглась нападению, перевели в палату после окончания операции."Завершена операция, которую в Склифе делали Тане; она переведена в палату", — написал на своей страничке в соцсети Twitter первый заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев.Ранее сообщалось о том, что врачи оценивают состояние женщины, как тяжёлое. Такие слова прозвучали от директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергея Петрикова.Напомним о самом инциденте, после которого Татьяна Фельгенгауэр была в срочном порядке госпитализирована.В понедельник, 23 октября, неизвестный мужчина ворвался на радиостанцию «Эхо Москвы», после чего напал с ножом на журналистку. Женщина была тут же доставлена в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.По словам нападавшего, он накинулся на Фельгенгауэр по причине "телепатического преследования". Предполагается, что у нападавший находился в невменяемом состоянии. Известно также имя мужчины - Борис Гриц. СК возбудил уголовное дело о «покушении на убийство» по факту нападения на ведущую «Эха Москвы».На данный момент журналистка находится в искусственной коме. Подробности уточняются.