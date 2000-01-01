23.10 19:51 MIGnews.com

Туристка стала жертвой полицейской операции в Рио-де-Жанейро

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Туристка из Испании стала жертвой перестрелки между полицейскими и бандитами в одной из кварталов Рио-де-Жанейро.В заявлении военной полиции говорится, что правоохранители проводили рейд в фавеле Росинья.По неустановленным причинам автомобиль, в котором находилась гражданка Испании, прорвал полицейское ограждение вокруг района операции. В дальнейшем автомобиль попал под перекрестный огонь, и женщина скончалась от полученных ранений.Отмечается, что 67-летняя Мария Эсперанца Руис Хименес находилась в Рио-де- Жанейро вместе со своим зятем и братом, передает РИА Новости.