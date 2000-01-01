23.10 19:25 MIGnews.com

В Израиле арестованы 20 педофилов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильская полиция арестовала 20 человек по обвинению в преступлениях, связанных с педофилией. Аресты были произведены в рамках трехмесячной операции под прикрытием.Так, две женщины-полицейские создали профили в соцсетях, притворяясь 13-летними девочками. Подозреваемые мужчины, которые начинали переписку с сотрудницами полиции, знали, что они якобы несовершеннолетние.Задержанные отправляли откровенные фотографии, непристойные сообщения и видео.В полиции заявили, что целью операции является сдерживание дальнейших атак и привлечение подозреваемых к ответственности.