23.10 19:36 MIGnews.com

Подробности о нападении на журналистку "Эхо Москвы"

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Борису Грицу, ранее в понедельник, 23 октября, напавшему на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, назначили прохождение психиатрической экспертизы.Данная информация была предоставлена официальным представителем Следственного комитета РФ Светланой Петренко."Исходя из полученных показаний задержанного, который настаивает на длительной телепатической связи с потерпевшей, и на основании требований уголовно-процессуального законодательства, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза", - заявила Петренко, сообщает информационное агентство ТАСС.По словам Петренко, нападавший на допросе рассказал о телепатической с связи с журналисткой, посредством которой они общались друг с другом в течение пяти лет. Гриц также отметил, что именно это общение и вызвало у него неприязнь к Татьяне. Что и стало, в свою очередь, мотивом для нападения.Стоит отметить, что по словам нападавшего, профессиональная деятельность женщины его никоим образом не смущала."При задержании у Грица были изъяты права, которые и позволили оперативно установить личность нападавшего. Со слов задержанного, он родился в Абхазии, учился в Москве, имеет двойное гражданство Израиля и Российской Федерации", -добавила Петренко.Известно также, что в 2003 году мужчина уехал жить в Израиль и на родину вернулся всего около месяца назад. Там проживает у знакомого. Проник на радиостанцию он после того, как распылил охраннику в лицо слезоточивый газ."Учитывая тяжесть совершенного деяния, следствие в ближайшее время будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения", - сказала Петренко.