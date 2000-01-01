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flickr 23.10 21:03   MIGnews.com

Активисты: Израиль нанес удар по позиции террористов ISIS

По меньшей мере, 10 террористов ISIS были убиты в результате авиаударов ВВС ЦАХАЛа на юге Сирии. Об этом утверждают правозащитники Сирийской обсерватории по правам человека.

По их словам инцидент произошел в городе Сахм-аль-Голан на западе провинции Дараа в понедельник, 23 октября.

Отмечается, что среди убитых боевиков были две женщины, которые скорее всего, были женами террористов.

Удар пришелся в базу, принадлежащую группировке, однако официальных комментариев правительств Израиля и Сирии не поступало.
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