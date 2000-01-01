24.10 03:26 MIGnews.com

Мужчина проплыл 7 километров, спасаясь от акулы

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Британец Джон Крэйг проплыл 7,5 километров, спасаясь от тигровой акулы. По словам мужчины, "любопытная хищница" некоторое время сопровождала его до берега.Британец, занимался дайвингом у берегов Австралии. Яхта, с которой нырял 34-летний Крэйг отошла от берега на 7,5 км и встала на заливе Шарк в 800 километрах от Перта.Опытный ныряльщик Крэйг погрузился с гарпуном, но когда всплыл на поверхность, яхты рядом уже не было. Крэйг начал звать на помощь - и вдруг заметил рядом с собой акулу, передает Би Би Си.Мужчина отметил, что акула была достаточно крупной – около 4 метров в длину. Крэйг был уверен, что он станет жертвой морского хищника, однако все-таки пустился вплавь.Через некоторое время он заметил на горизонте красные скалы полуострова Перон и направился к ним.Акула преследовала Крэйга в течение 15 минут, но не нападала, рассказал дайвер.В какой-то момент британцу показалось, что акула сопровождает его до берега, но через некоторое время она исчезла.Через три часа Крэйг достиг берега. Оттуда он увидел самолеты и лодки, участвовавшие в поисковой операции на море. Привлечь к себе внимание спасателей Крэйгу не удалось, и он пошел пешком в направлении туристической базы.