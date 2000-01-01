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Youtube/ скриншот с видео24.10 05:40   MIGnews.com

10 альпинистов погибли при восхождении на гору

В Монголии спасатели нашли тела десяти пропавших на горе Отгон-Тэнгэр альпинистов. В настоящее время ведутся поиски ещё семерых человек.

Из 30 человек восхождение на пик горы Отгон-Тэнгэр совершили 27 человек под руководством мастера спорта Н. Сурэнжава, при этом 10 из них сумели спуститься с горной вершины, отмечает RT.

Из-за лавины на обратном пути пропали без вести 17 человек, рассказали члены группы альпинистов Н. Саранчимэга.

В результате поисков на высоте 3200—3450 метров спасатели обнаружили тела десяти пропавших альпинистов. В настоящее время продолжается работа по поиску оставшихся членов группы.

Отгон-Тэнгэр — высочайшая гора горного массива Хангай в Монголии. Её высота составляет 4021 метр. Агентство отмечает, что она "считается священной горой государственного почитания".

Отмечается, что в 2015 году по приказу министра окружающей среды и туризма Монголии было запрещено восхождение на вершину горы Отгон-Тэнгэр.
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