24.10 05:40 MIGnews.com

10 альпинистов погибли при восхождении на гору

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Монголии спасатели нашли тела десяти пропавших на горе Отгон-Тэнгэр альпинистов. В настоящее время ведутся поиски ещё семерых человек.Из 30 человек восхождение на пик горы Отгон-Тэнгэр совершили 27 человек под руководством мастера спорта Н. Сурэнжава, при этом 10 из них сумели спуститься с горной вершины, отмечает RT.Из-за лавины на обратном пути пропали без вести 17 человек, рассказали члены группы альпинистов Н. Саранчимэга.В результате поисков на высоте 3200—3450 метров спасатели обнаружили тела десяти пропавших альпинистов. В настоящее время продолжается работа по поиску оставшихся членов группы.Отгон-Тэнгэр — высочайшая гора горного массива Хангай в Монголии. Её высота составляет 4021 метр. Агентство отмечает, что она "считается священной горой государственного почитания".Отмечается, что в 2015 году по приказу министра окружающей среды и туризма Монголии было запрещено восхождение на вершину горы Отгон-Тэнгэр.