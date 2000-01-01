23.10 06:40 MIGnews.com
Житель Бней-Брака снимал женщин в туалете
Житель города Бней-браке был задержан после того, как его поймали за тем, что он снимает женщин в туалете кафе на улице Ха-Барзель в Тель-Авиве.
Мужчина был задержан после того, как женщина пожаловалась на то, что когда она была в туалете, она заметила, как ее снимают на смартфон.
Женщина подняла крик, извращенец попытался бежать и атаковал мужчину, который встал на его пути.
По окончании первого слушания по делу суд в Тель-Авиве постановил отпустить подозреваемого под залог.
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