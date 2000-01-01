23.10 09:42 MIGnews.com

Полиция Израиля "промаркировала" ортодоксов

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Во время массовых беспорядков, которые устроили харедим в Иерусалиме, полицейские во время ареста писали номер на руке каждого задержанного. Об этом в понедельник, 23 октября сообщает новостной сайт Ynet.Известие об этом вызвало возмущение и критику, причем не только в ультраортодоксальных кругах, в отношении правоохранительных органов. Налицо явная историческая параллель с методами обращения с евреями во время Холокоста, когда узникам нацистских концентрационных лагерей наносили татуировку с порядковым номером на руку.В полиции в ответ заявили: "Десятки харедим перекрыли дороги, создали помехи работе общественного транспорта, а также грубым образом нарушали общественный порядок.Полиция задержала десятки подозреваемых, большинство из которых в нарушение закона отказались представиться и предоставить свои личные данные. Уголовная процедура обязывает полицию персонифицировать подозреваемого в совершении преступления.Полицейские были вынуждены прибегнуть к методу, который позволил им следить и контролировать процедуры, которые проходили задержанные.В суде, где рассматривались ходатайства о продлении срока содержания под стражей, подозреваемые проходили по имени "анонимный" и по порядковому номеру, который был указан в протоколе".Полиция Израиля считает недопустимым проявления насилия и грубое нарушение общественного порядка и продолжит настойчиво бороться с теми, кто нарушает закон и причиняет ущерб нормальной жизни граждан Израиля, говорится в официальном заявлении.Напомним, 19 октября акции протеста ультраортодоксов под общим лозунгом "День гнева"прошли в столице. Сотни ультраортодоксов перекрыли площадь Кикар ха-Шабат, трассу на въезде в столицу возле Дворца нации ("Биньяней ха-Ума") и перекресток улиц Яффо и Сарей-Исраэль. Также были перекрыты трамвайные пути.Ультраортодоксы проводят акции протеста против призыва учащихся йешив в ЦАХАЛ и против арестов уклонистов и дезертиров."Лучше в тюрьму, чем в армию" и "Умрем, но не призовемся"- под такими лозунгами проходили манифестации. В них приняли участие несколько десятков представителей "Иерусалимского крыла" ультраортодоксии, возглавляемого раввином Шмуэлем Ойербахом.