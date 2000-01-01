В Израиле задержали граждан Турции

Три гражданина Турции были задержаны сотрудниками израильской полиции после драки у входа в Аль-Аксу.
Инцидент произошел в пятницу вечером, 22 декабря, сообщает TRT world.
По словам свидетелей, полицейские не разрешили группе туристов (среди которых был ребенок – ред.), одетых в футболки с флагом Турции войти в мечеть. Сотрудники пояснили, что они могут войти в Аль-Аксу только в том случае, если снимут свои футболки.
Между гражданами Турции и правоохранителями возник конфликт.
В итоге полиция задержала туристов с двойным гражданством, которые приехали в Иерусалим из Бельгии.
Официальных подтверждений этой информации от израильской полиции пока не поступало.