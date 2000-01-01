23.12 10:26 MIGnews.com

В Израиле задержали граждан Турции

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Три гражданина Турции были задержаны сотрудниками израильской полиции после драки у входа в Аль-Аксу.Инцидент произошел в пятницу вечером, 22 декабря, сообщает TRT world.По словам свидетелей, полицейские не разрешили группе туристов (среди которых был ребенок – ред.), одетых в футболки с флагом Турции войти в мечеть. Сотрудники пояснили, что они могут войти в Аль-Аксу только в том случае, если снимут свои футболки.Между гражданами Турции и правоохранителями возник конфликт.В итоге полиция задержала туристов с двойным гражданством, которые приехали в Иерусалим из Бельгии.Официальных подтверждений этой информации от израильской полиции пока не поступало.