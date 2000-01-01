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В Израиле задержали граждан Турции | Фото: Thinkstock23.12 10:26   MIGnews.com

В Израиле задержали граждан Турции

Три гражданина Турции были задержаны сотрудниками израильской полиции после драки у входа в Аль-Аксу.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 22 декабря, сообщает TRT world.

По словам свидетелей, полицейские не разрешили группе туристов (среди которых был ребенок – ред.), одетых в футболки с флагом Турции войти в мечеть. Сотрудники пояснили, что они могут войти в Аль-Аксу только в том случае, если снимут свои футболки.

Между гражданами Турции и правоохранителями возник конфликт.

В итоге полиция задержала туристов с двойным гражданством, которые приехали в Иерусалим из Бельгии.

Официальных подтверждений этой информации от израильской полиции пока не поступало.
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