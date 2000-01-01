23.12 10:50 MIGnews.com
Индия: автобус упал с моста в реку
По меньшей мере, 27 человек погибли в результате падения автобуса с моста в реку Банас. Инцидент произошел возле населенного пункта Дуби в индийском штате Раджастан.
По предварительным данным, причиной крушения стала лопнувшая во время движения шина в колесе автобуса.
Водитель потерял контроль над пассажирским транспортом, в результате чего автобус пробил ограду моста и упал в реку, сообщает телеканал NDTV.
Кроме того, еще 24 пассажира получили множественные травмы. При этом большая часть пострадавших находится в критическом состоянии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии