23.12 10:50 MIGnews.com

Индия: автобус упал с моста в реку

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По меньшей мере, 27 человек погибли в результате падения автобуса с моста в реку Банас. Инцидент произошел возле населенного пункта Дуби в индийском штате Раджастан.По предварительным данным, причиной крушения стала лопнувшая во время движения шина в колесе автобуса.Водитель потерял контроль над пассажирским транспортом, в результате чего автобус пробил ограду моста и упал в реку, сообщает телеканал NDTV.Кроме того, еще 24 пассажира получили множественные травмы. При этом большая часть пострадавших находится в критическом состоянии.