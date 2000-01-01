24.12 02:45 MIGnews.com

Зоопарки Дании просят приносить питомцев для корма львам

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Два датских зоопарка принимают от местных жителей домашних животных, которые потом пойдут на корм хищникам. Об этом сообщает датский телеканал TV2.Речь идет о Копенгагенском и Гивскудском зоопарках. Первый приобрел дурную славу после того, как там на глазах у детей умертвили жирафа Мариуса, тушу которого впоследствии разделали и скормили львам.Сейчас оба зоопарка с радостью принимают ненужных маленьких животных — например, морских свинок и кроликов, которыми затем питаются львы, тигры и волки."Хорошо, когда у животных разнообразное питание, а не всегда лошадь или корова. Плюс мех весело жевать, и внутренние органы для них очень полезны", — заявила TV2 сотрудница зоопарка Анна-Софи Эллер.Она отметила, что на корм идут только те животные, которые были бы естественной добычей для хищников. "Скармливать им кошек и собак было бы неэтично, потому что это для них неестественно", — пояснила Эллер.Сотрудники зоопарков также высказываются за полную открытость и призывают родителей вместо историй о "кроличьем рае" рассказывать детям всю правду о том, что произойдет с их питомцем. В некоторых случаях у владельцев есть возможность лично наблюдать момент гибели собственных животных.Директор Гивскудского зоопарка Ричард Остербалле подчеркнул, что они прибегают к подобной практике не для того, чтобы предлагать людям способ убить своих питомцев, передает РИА Новости.