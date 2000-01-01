23.12 15:50 MIGnews.com

Взрыв на рождественской ярмарке в Испании

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Несколько часов назад на рождественской ярмарке в туристическом городе Лорка, расположенном на юго-востоке Испании, прогремел взрыв.В результате случившегося несколько человек пострадали, включая женщину, которой оказала помощь случайно очутившаяся на месте событий медсестра. После ее госпитализировали с травмами ноги.После произошедшего полицейские эвакуировали ярмарку и окружили район, в котором случился инцидент.В местном центре экстренной помощи утверждают, что ситуация взята под контроль.Причины ЧП уточняются, однако предположительно его причиной могли быть сварочные работы около газового баллона.