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Взрыв на рождественской ярмарке в Испании | Фото: Twitter23.12 15:50   MIGnews.com

Взрыв на рождественской ярмарке в Испании

Несколько часов назад на рождественской ярмарке в туристическом городе Лорка, расположенном на юго-востоке Испании, прогремел взрыв.

В результате случившегося несколько человек пострадали, включая женщину, которой оказала помощь случайно очутившаяся на месте событий медсестра. После ее госпитализировали с травмами ноги.

После произошедшего полицейские эвакуировали ярмарку и окружили район, в котором случился инцидент.

В местном центре экстренной помощи утверждают, что ситуация взята под контроль.

Причины ЧП уточняются, однако предположительно его причиной могли быть сварочные работы около газового баллона.
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