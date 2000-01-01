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В НАТО боятся, что подлодки РФ оборвут их интернет-кабели | Фото: Mil.ru23.12 17:43   MIGnews.com

В НАТО боятся, что подлодки РФ оборвут их интернет-кабели

В НАТО всерьез обеспокоены активизацией деятельности российских подводных лодок в области, где пролегают кабеля передачи информации в Североатлантическом регионе. В связи с этим альянс был вынужден возродить командный пункт по координации безопасности в Северной Атлантике, который был закрыт после окончания холодной войны.

"Мы сейчас наблюдаем подводную деятельность в окрестностях подводных кабелей, которую, как я полагаю, не наблюдали прежде. Россия явно проявляет интерес к НАТО и подводной инфраструктуре стран НАТО", - заявил газете The Washington Post командующий подводными силами НАТО Эндрю Леннон.

С точки зрения Североатлантического альянса, угроза очевидна: разорвав интернет-кабеля и другие обеспечивающие другие коммуникации, Россия лишит НАТО важной линии обмена информацией.

В связи с этим, члены НАТО уже начали наращивать системы противолодочной обороны и разрабатывать усовершенствованные самолеты для обнаружения субмарин.

По данным Леннона, на вооружении российского ВМФ имеются глубоководные исследовательские суда, включая переоборудованная баллистическая подлодку, которая является переносит также несколько более мелких субмарин..

"Они могут проводить океанографические исследования, собирать подводные разведданные. И то, что мы наблюдаем – это повышенная активность вблизи подводных кабелей. Мы знаем, что эти вспомогательные подводные лодки предназначены для работы на дне океана, и они перевозятся материнской лодкой, и, как мы считаем, они могут быть оснащены для манипулирования объектами на океаническом дне", - говорит он.

Ранее главный маршал ВВС Великобритании Стюарт Пич уже отмечал, что обрыв кабелей, обеспечивающих связь в США и Европе, может буквально обрушить экономику стран НАТО.

"Можете ли вы представить себе развитие событий после обрыва или уничтожения этих кабелей, как быстро и катастрофически это повлияет как на нашу экономику, так и на другой образ жизни", - сказал он ранее в этом месяце.

В Минобороны России комментировать эту информацию отказались.
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