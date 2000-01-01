23.12 20:38 MIGnews.com

Израиль прооперирует на сердце сирийского новорожденного

A day-old baby with a heart defect was flown overnight from the Cypriot Syrian refugee camp where he was born to Israel for emergency surgery. #humanflow (Pictures: Air Bridge) pic.twitter.com/PSyCjtG7JG — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) 23 декабря 2017 г.

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Вечером в пятницу, 23 декабря, в международном аэропорту Бен-Гурион приземлился самолет с необычным пассажиром – новорожденным сирийцем, который несколько дней назад появился у пары, получившей убежище на Кипре.Незадолго до шаббата министерство здравоохранения Кипра экстренно обратилось к израильскому послу Шмуэлю Ревелю с просьбой прооперировать младенца в своей стране (ребенок родился с комплексным врожденным пороком сердца). Тот, в свою очередь, направил запрос главе МВД Арье Дери и тот разрешил доставить ребенка с отцом в Израиль.На специальном медицинском самолете малыша доставили в Израиль и сразу из аэропорта отвезли в отделение интенсивной терапии новорожденных медцентра "Шиба" в Тель-ха-Шомере. Так как отец ребенка ивритом не владеет, общались с ним арабоязычные сотрудники больницы."На Кипре нет возможности предоставить все виды комплексного лечения детей, включая операции на сердце. В настоящее время ребенок находится в реанимации, ему поставлен диагноз комплексный врожденный порок сердца. Ему всего три дня, и в ближайшие пару дней он перенесет операцию на сердце. После операции ему некоторое время придется остаться здесь для анализов", - утверждает заместитель директора детского отделения медцентра "Шиба" доктор Итай Песах.В израильском МИДе отметили высокий уровень сотрудничества, благодаря которому находившегося в критическом состоянии младенца удалось очень быстро доставить в больницу.