24.12 04:16 MIGnews.com

Болельщикам-геям разрешат целоваться на ЧМ-2018 в России

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Несмотря на законодательный запрет "гей-пропаганды", введенный в 2013 году перед Олимпиадой в Сочи, болельщикам нетрадиционной сексуальной ориентации, которые решат посетить чемпионат мира по футболу-2018 в России, разрешат целоваться в общественных местах."Любые проявления эмоций и выражения чувств, не нарушающие общественный порядок и соответствующие общекультурным принципам поведения, являются естественной и неотъемлемой частью футбола. Целоваться по-разному можно. И обниматься. Но в общепринятых нормах — пожалуйста, сколько угодно", — говорится в сообщении оргкомитета ЧМ.Кроме того, всеобщее равенство вне зависимости от сексуальной ориентации назвали "официально заявленным принципом чемпионата мира в России".Соответственно, запрет на ношение радужной символики также будет снят на время Чемпионата мира.