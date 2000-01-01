23.12 08:58 MIGnews.com

Наводнение на Филиппинах, десятки погибших

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Сход селя и наводнения стали причиной гибели около 90 человек на Филиппинах. Об этом сообщают местные СМИ.Еще несколько десятков человек пропали без вести. По данным властей, все погибшие были с острова Минданао.Наводнение и оползни были вызваны сильным штормом. Действие стихии на себе ощутили более 270 тысяч жителей. На территории Филиппин открыты 608 центров эвакуации.Эти учреждения могут разместить 44 тысячи человек.Больше всего от непогоды пострадала провинция Билиран.