23.12 09:32 MIGnews.com

Израильская бабушка родила 20 ребенка

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Жительница Иерусалима родила 20 по счету ребенка на этой неделе, сообщает Times of Israel. Отмечается, что у 42-летней женщины уже есть внуки от старших детей.Об этом событии сообщили сотрудники больницы "Хадасса Эйн-Керем", где проходили роды.Роды продолжались несколько часов, в результате на свет появился здоровый мальчик.Имя женщины медперсонал не назвал.Отмечается, что на вынашивание детей женщина потратила 14 лет своей жизни. Уточняется, что это 19 роды, так как один раз она подарила этому миру близнецов.