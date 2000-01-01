24.01 10:44 MIGnews.com

Умерла старейшая актриса Голливуда Конни Сойер

I grew up with Connie's granddaughter and got to know Connie herself. She was just wonderful. https://t.co/t5j1vOUTe7 #ConnieSawyer — Rachel Bloom (@Racheldoesstuff) 23 января 2018 г.

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Самая пожилая актриса Голливуда Конни Сойер скончалась в возрасте 105 лет.Комедийная артистка умерла в своем доме в Вудленд-Хиллз, расположенном в штате Калифорния, после многолетней борьбы с раком.Издание отмечает, что точную причину смерти еще не установили.Об этом в среду, 24 января сообщает The Hollywood Reporter.Дочь перебравшихся в США румынских евреев, Конни Сойер родилась в 1912 году, первую роль она получила в 18 лет и за свою карьеру снялась более чем в 140 картинах.Первой ее работой в кино стало участие в фильме "Дыра в голове", вышедшем на экраны в 1959 году.Несмотря на то что она больше была известна на телевидении, актриса снялась в таких фильмах, как "Когда Гарри встретил Салли", "Тупой и еще тупее" и "Ананасовый экспресс".Последней работой Конни Сойер в кино стала роль мисс Салливан в теледраме "Рэй Донован".В возрасте 99 лет Сойер стала членом Академии кинематографических искусств и наук США.Конни Сойер считается самой старой актрисой Голливуда, поскольку продолжала сниматься в фильмах вплоть до конца 2014 года.