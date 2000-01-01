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Умерла старейшая актриса Голливуда Конни Сойер | Фото:24.01 10:44   MIGnews.com

Умерла старейшая актриса Голливуда Конни Сойер

Самая пожилая актриса Голливуда Конни Сойер скончалась в возрасте 105 лет.

Комедийная артистка умерла в своем доме в Вудленд-Хиллз, расположенном в штате Калифорния, после многолетней борьбы с раком.

Издание отмечает, что точную причину смерти еще не установили.

Об этом в среду, 24 января сообщает The Hollywood Reporter.



Дочь перебравшихся в США румынских евреев, Конни Сойер родилась в 1912 году, первую роль она получила в 18 лет и за свою карьеру снялась более чем в 140 картинах.



Первой ее работой в кино стало участие в фильме "Дыра в голове", вышедшем на экраны в 1959 году.

Несмотря на то что она больше была известна на телевидении, актриса снялась в таких фильмах, как "Когда Гарри встретил Салли", "Тупой и еще тупее" и "Ананасовый экспресс".

Последней работой Конни Сойер в кино стала роль мисс Салливан в теледраме "Рэй Донован".

В возрасте 99 лет Сойер стала членом Академии кинематографических искусств и наук США.

Конни Сойер считается самой старой актрисой Голливуда, поскольку продолжала сниматься в фильмах вплоть до конца 2014 года.

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