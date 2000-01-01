24.01 10:44 MIGnews.com
Умерла старейшая актриса Голливуда Конни Сойер
Самая пожилая актриса Голливуда Конни Сойер скончалась в возрасте 105 лет.
Комедийная артистка умерла в своем доме в Вудленд-Хиллз, расположенном в штате Калифорния, после многолетней борьбы с раком.
Издание отмечает, что точную причину смерти еще не установили.
Об этом в среду, 24 января сообщает The Hollywood Reporter.
Дочь перебравшихся в США румынских евреев, Конни Сойер родилась в 1912 году, первую роль она получила в 18 лет и за свою карьеру снялась более чем в 140 картинах.
Первой ее работой в кино стало участие в фильме "Дыра в голове", вышедшем на экраны в 1959 году.
Несмотря на то что она больше была известна на телевидении, актриса снялась в таких фильмах, как "Когда Гарри встретил Салли", "Тупой и еще тупее" и "Ананасовый экспресс".
Последней работой Конни Сойер в кино стала роль мисс Салливан в теледраме "Рэй Донован".
В возрасте 99 лет Сойер стала членом Академии кинематографических искусств и наук США.
Конни Сойер считается самой старой актрисой Голливуда, поскольку продолжала сниматься в фильмах вплоть до конца 2014 года.
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