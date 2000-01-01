В Афганистане неизвестные напали на офис правозащитников
По меньшей мере 11 человек пострадали в результате нападения вооруженных людей на офис международной организации Save the Children, занимающейся защитой прав детей по всему миру, в городе Джелалабад в Афганистане.
Об этом в среду, 24 января сообщает Reuters.
Издание уточняет, в среду утром террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у ворот здания, после чего на территорию проникла группа вооруженных людей.
По словам губернатора провинции Нангархар, столкновения вооруженных лиц с сотрудниками правопорядка продолжаются.
На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.
Напомним, 20 января талибы совершили нападение на здание гостиницы Intercontinental Hotel в Кабуле. В результате теракта погибли не менее 22 человек.