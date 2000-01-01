25.01 00:18 MIGnews.com

Умерла американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин

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В США на 89-м году жизни умерла писательница-фантаст Урсула Крёбер Ле Гуин.Об этом в среду, 24 января газете The New York Times сообщил сын писательницы Тео.В интервью изданию Тео рассказал, что в последние месяцы его мать сильно болела.Писательница умерла у себя дома в Портленде (штат Орегон, США). Уточняет издание.Романы писательницы в жанрах фэнтези и научной фантастики были переведены на 40 языков и продаются миллионными тиражами.Наибольшую известность принесла писательнице серия романов для подростков "Земноморье", состоящая из шести книг, а также ее роман 1969 года "Левая рука тьмы". Роман быстро стал классикой американской фантастики и принес Ле Гуин сразу две престижные премии в области научной фантастики - Hugo и Nebula.Всего ею было написано более 20 книг и свыше ста рассказов. Среди бестселлеров – "Освобождающее заклятье", "Правило имен", "Волшебник Земноморья", "На иных ветрах".Писательница родилась 21 октября 1929 года в семье известного антрополога Алфреда Крёбера. Свой первый рассказ она написала в возрасте 11 лет. Закончила Гарвардский и Колумбийский университеты, специализировалась на средневековой романской литературе.Кроме фантастики, Ле Гуин писала детские книги, а также занималась поэзией и переводами.Отметим, писатель Стивен Кинг назвал в своем Twitter Урсулу Ле Гуин не просто писателем-фантастом, а иконой литературы.