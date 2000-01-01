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24.01 15:18   MIGnews.com

Курды ведут ожесточенные бои с турецкой армией в Африне

"Сирийские демократические силы" (SDF) ведут ожесточенные бои с турецкой армией в сирийском Африне. Об этом сообщило командование группировки.

В SDF утверждают, что в результате боестолкновений, силам курдского ополчения удалось уничтожить 37 "протурецких боевиков", две бронемашины и военный автомобиль. В данный момент бои продолжаются в районе Раджо на северо-западе кантона Африн и в районе Хамама, где курды ликвидировали командира исламистского батальона "Самарканд" Файада Аль-Халафа.

Также руководители курдского ополчения сообщают, что турецкие военнослужащие продолжают обстреливать их позиции. При этом, есть данные, что в результате турецкого авиаудара погибли 4 мирных жителя и 14 человек получили ранения.
Турецкая армия хочет овладеть высотой Касталь Джандо, отмечают курды, добавив, что именно там военнослужащие Турции убили сотрудника пресс-центра курдского ополчения YPG ("Силы самообороны сирийских курдов") Тольхидана Велата.

Напомним, 20 января Анкара начала операцию "Оливковая ветвь" против формирования курдского ополчения в Африне.

В свою очередь, Дамаск осудил действия Турции, назвав операцию вторжением на территорию Сирии, и обвинив ее в поддержке террористов. Несмотря на все, Россия сдержано прокомментировала старт турецкой стороны "Оливковой ветви", призвав все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность САР. Позднее Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в Анкаре заявил, что военные действия турецкой армии на сирийской территории были предварительно согласованы с Москвой.
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