24.01 12:48 MIGnews.com

На Филиппинах начал извергаться огромный вулкан

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В филиппинской провинции Албай началось извержение вулкана Майон.Об этом в среду, 24 января сообщает Associated Press со ссылкой на Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.Из опасных районов эвакуированы около 60 тысяч местных жителей. Отменены более 50 внутренних и международных авиарейсов, отмечает издание.По словам сейсмологов, в ночь на среду были зафиксированы выбросы лавы на высоту до 5000 метров.В городах провинций Албай и Камаринес-Сур зафиксирован пеплопад, передает издание.Местные власти подняли уровень опасности до четвертого (из пяти возможных) это означает, что в ближайшие дни может произойти еще более мощное извержение.Сообщений о погибших или пострадавших в результате извержения не было.Предупреждение о возможном извержении было опубликовано девять дней назад, после того, как из кратера вулкана был зафиксирован выброс вулканического пепла, уточняет агентство.Напомним, 25 ноября на Бали в Индонезии начал выбрасывать пепел вулкан Агунг, в результате чего около 60 тысяч туристов не смогли покинуть остров.