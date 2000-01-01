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На Филиппинах начал извергаться огромный вулкан | Фото:24.01 12:48   MIGnews.com

На Филиппинах начал извергаться огромный вулкан

В филиппинской провинции Албай началось извержение вулкана Майон.

Об этом в среду, 24 января сообщает Associated Press со ссылкой на Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

Из опасных районов эвакуированы около 60 тысяч местных жителей. Отменены более 50 внутренних и международных авиарейсов, отмечает издание.

По словам сейсмологов, в ночь на среду были зафиксированы выбросы лавы на высоту до 5000 метров.

В городах провинций Албай и Камаринес-Сур зафиксирован пеплопад, передает издание.

Местные власти подняли уровень опасности до четвертого (из пяти возможных) это означает, что в ближайшие дни может произойти еще более мощное извержение.

Сообщений о погибших или пострадавших в результате извержения не было.

Предупреждение о возможном извержении было опубликовано девять дней назад, после того, как из кратера вулкана был зафиксирован выброс вулканического пепла, уточняет агентство.

Напомним, 25 ноября на Бали в Индонезии начал выбрасывать пепел вулкан Агунг, в результате чего около 60 тысяч туристов не смогли покинуть остров.


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