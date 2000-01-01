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Жители Швейцарии протестуют против участия Трампа в ВЭФ | Фото:24.01 14:08   MIGnews.com

Жители Швейцарии протестуют против участия Трампа в ВЭФ

В нескольких городах Швейцарии прошли массовые акции против визита президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давос.

Об этом в среду, 24 января сообщает Reuters

Протестующие вышли на площади в Женеве, Лозанне и Фрибуре с плакатами: Всемирное экономическое фиаско, Расист, сексист, капиталист и Не трогай права женщин, отмечает издание.

Кроме того, на плакатах протестующих обыгрывается высказывание Трампа, назвавшего страны третьего мира "вонючими дырами".

Демонстранты держали плакаты: "Трамп не приветствуется" и "Долой Всемирный экономический форум".

Одна из самых масштабных акций прошла в Цюрихе, в ней приняли участие около 2 тыс. демонстрантов. Митингующие выражали возмущение отношением Трампа к климатическим изменениям на планете.

А вот в Давосе марш закончился столкновениями с полицией. Некоторым активистам не удалось справиться с эмоциями, они прорвали кордон и бросились на патрульных с кулаками. Чтобы их успокоить, силовикам пришлось применить дубинки и резиновые пули.

"Трамп – только один из тех, с кем мы не согласны. Мы протестуем ежегодно против Всемирного экономического форума и приезжает Трамп или нет, нам все равно. Трамп, возможно, просто яркий символ этого мира", – сказал один из активистов.

В Давосе размещены почти 4500 военнослужащих в связи с проведением Всемирного экономического форума, передает агентство.

Напомним, Трамп выступит на форуме в Давосе в пятницу. Также он проведет ряд встреч, в том числе с премьерами Великобритании Терезой Мэй и Израиля Биньямином Нетаниягу.

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