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Глава `Лахав-433` попросил отстранить его от должности | Фото:24.01 13:41   MIGnews.com

Глава "Лахав-433" попросил отстранить его от должности

Генерал-майор полиции Рони Ритман подал заявление об отставке с должности начальника отдела по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433).

Об этом в среду, 24 января сообщает радиостанция "Кан Бет".

В пресс-службе полиции сообщили, что соответствующая просьба была подана начальнику израильской полиции генералу Рони Альшейху и министру внутренней безопасности Гиладу Эрдану.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Ритман попросил отстранить его от занимаемой должности, однако он намерен остаться в полиции. Ритман покинет должность после того, как ему будет найдена замена.

Напомним, что в 2015 году женщина, работающая в полиции, обвинила Ритмана в сексуальных домогательствах. Эту жалобу рассмотрел отдел минюста по расследованию нарушений в полиции (МАХАШ). Были проведены и другие проверки, в ходе которых Ритман находился в отпуске.

Ритман с самого начала отрицал свою вину. Он был отправлен в отпуск до окончания расследования.

В декабре 2015 года тогдашний юридический советник правительства Иегуда Вайнштейн распорядился прекратить расследование в отношении главы "Лахав-433". После этого генинспектор полиции Рони Альшейх восстановил Ритмана в прежней должности.

Несмотря на все это, генинспектор полиции принял решение восстановить Ритмана на прежней должности.

В мае 2016 года женщина подала иск в БАГАЦ против решения оставить Ритамана на службе в правоохранительных органах.
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